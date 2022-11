Plus de 300 enfants du nord-ouest de la Syrie, tenu par les rebelles, ont donné samedi le coup d'envoi de leur propre Coupe du monde de football, les organisateurs espérant ainsi faire la lumière sur des communautés meurtries par 11 ans de guerre.

Les enfants enthousiastes ont participé à la cérémonie d'ouverture au stade municipal d'Idleb, certains portant les maillots des équipes de la Coupe du monde de cette année, a constaté un photographe de l'AFP.

Leurs 32 sélections correspondent aux nations qui se sont qualifiées pour la Coupe du monde, qui débute dimanche au Qatar, et leur compétition s'est ouverte par un match entre le pays hôte et l'Équateur, reflétant le calendrier officiel.

"Je représente l'Espagne et j'espère que nous gagnerons la coupe", a jubilé Bassel Sheikho, 12 ans, qui travaille dans un garage.

Si les enfants des camps de personnes déplacées d'Idleb et des environs constituent 25 des équipes, les sept autres sont composées d'enfants qui travaillent dans les zones industrielles de la région.

La guerre en Syrie a tué environ un demi-million de personnes et en a déplacé des millions d'autres depuis le début, en 2011, de la répression brutale des manifestations antigouvernementales.

La région d'Idleb abrite environ trois millions de personnes, dont la moitié environ sont déplacées.

Des enfants âgés de 10 à 14 ans s'entraînent depuis des mois pour participer à la "Coupe du monde des camps", a déclaré Ibrahim Sarmini de l'ONG Violet, qui a organisé le tournoi.

Selon lui, l'événement vise à encourager les enfants à faire du sport et à "attirer l'attention de la communauté internationale sur les jeunes déplacés et ceux qui travaillent", qui sont parmi les plus exposés à des risques parfois mortels.

La dernière poche d'opposition armée au régime du président Bachar al-Assad comprend de vastes étendues de la province d'Idleb et des parties des provinces voisines d'Alep, de Hama et de Lattaquié.

Le groupe djihadiste Hayat Tahrir al-Sham (HTS), dirigé par l'ancienne filiale syrienne d'Al-Qaida, est dominant dans la région, mais d'autres groupes rebelles sont également actifs.

Les matchs de la "Coupe du monde des camps" se poursuivront pendant toute la période officielle du tournoi, et la finale sera organisée dans un camp à Idleb.

Sarmini a noté que l'hiver allait commencer en force, et que les pluies devraient une fois de plus apporter la misère dans les camps délabrés et frappés par la pauvreté.

"J'espère que le monde entier portera son attention sur les personnes déplacées et les soutiendra afin qu'elles puissent rentrer chez elles le plus rapidement possible", a-t-il déclaré.