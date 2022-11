L'Argentine défaite, la France réussit son premier match

_"Troisième journée pour cette Coupe du monde au Qatar et une très grande surprise lorsque l'Arabie saoudite a battu l'Argentine 2-1 en ouverture du groupe C.Les détenteurs de la Copa America ont entamé le tournoi avec une série de 36 matches sans défaites et Lionel Messi a ouvert le score en marquant un but sur penalty à la 10e minute. Mais l'Arabie saoudite a réussi à revenir au début de la seconde mi-temps. Al-Shehri a marqué le but égalisateur à la 48e minute, puis Al-Dawsari celui de la victoire cinq minutes plus tard._Pendant ce temps, dans l'autre match du groupe C, ni le Mexique ni la Pologne n'ont pu profiter du faux pas de l'Argentine - ils se sont séparés sur un score nul et vierge", explique Aadel Haleem, correspondant d'Euronews à Doha.

Dans l'autre rencontre attendue du jour, la France face à l'Australie, les Bleus se sont imposés 4 buts à 1. C'est pourtant bien les jaunes et verts qui ont ouvert le score. Mais Rabiot, puis Giroud, auteur d'un doublé, et MBappé ont permis aux champions du monde en titre de se lancer dans le tournoi. A noter la sortie sur blessure du défenseur français Lucas Hernandez.

Autre favoris du groupe D, le Danemark a été tenu en échec par la Tunisie : zéro partout. Ce qui permet aux Bleus de prendre la première place devant la Tunisie, le Danemark et l'Australie.