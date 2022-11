Black Friday : la colère des salariés d'Amazon et des écologistes

Aux États-Unis, en France, en Allemagne et dans une trentaine de pays, les salariés d'Amazon sont appelés à la grève ce vendredi, jour du Black Friday. Les petits prix séduisent chaque année des millions de consommateurs et le géant du commerce en ligne américain voit ses ventes exploser à cette période.

Les grévistes réclament notamment une meilleure répartition des salaires. Pour Ronny Streich, porte-parole du syndicat allemand Verdi, la lutte prend de l'ampleur.

"_De plus en plus de personnes rejoignent le conflit social, dans toute l'Allemagne et à l'international._En tant que syndicats, nous utilisons le Black Friday pour démontrer, le mécontentement des employés. Il y a vraiment beaucoup de choses à changer en termes de conditions de travail, de salaire et de reconnaissance."

En France, aucune perturbation de l’activité n’a été constatée jusqu'à présent dans les huit centres de distribution d’Amazon du pays, selon un représentant local du groupe.

En Espagne, l'ONG de défense de l'environnement Greenpeace, a elle profité du Black Friday pour dénoncer les conséquences de la surconsommation pour la planète.

Pour rappel, l'industrie textile est responsable, à elle seule, de 10% des émissions mondiales de gaz à effet de serre.