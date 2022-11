Entièrement rénovée et simplifiée, cette nouvelle version de l'application Euronews offre une expérience vidéo améliorée pour suivre les infos internationales et européennes.

Vous y trouverez instantanément les dernières informations, en texte et en vidéo :

Une page d'accueil enrichie : le choix de la rédaction, les articles et les vidéos les plus consultés

Un nouveau mode de playlist pour les vidéos : No Comment, journaux de 10 mn, séries et magazines

Un accès instantané aux dernières infos publiées par la rédaction, la TV en direct en 9 langues, toutes nos vidéos et les principales rubriques, via la navigation en pied de page

Un mode ""sombre"" pour optimiser le confort de lecture

Vous pouvez désormais télécharger cette nouvelle version sur iOS ou Android en cliquant sur le bouton ci-dessous.

N'oubliez pas de partager vos commentaires et de noter notre nouvelle application sur la boutique :

Euronews couvre l'actualité et les histoires humaines pour apporter un regard comparatif sur l'actualité dans les pays européens.

Suivez les dernières nouvelles, les sujets à la une et l'actualité mondiale dans l'application Euronews.

Suivez les vidéos streaming, la TV en direct et la VoD, les sujets d'actualité, les gros titres et les différents programmes sur l'actualité internationale, l'Europe, la politique, le sport, l'économie, l'environnement, les technologies et bien plus encore, disponibles dans nos différentes sections : My Europe, Monde, Business, Sport, Green, Next, Voyage, Culture et Vidéo.