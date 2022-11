Ukraine : fuir la guerre et l'hiver

Températures négatives et premiers flocons de neige ont déjà fait leur apparition à Kharkiv, dans l’est de l’Ukraine.

Alors que l’hiver s’annonce rude, le Conseil norvégien pour les réfugiés tente de venir en aide aux plus démunis. Le secrétaire général de l’organisation humanitaire, dont les équipes sont déployées dans plusieurs villes du pays, évoque une situation alarmante.

"Nous sommes dans une course contre la montre et contre l'hiver, explique Jan Egeland. La plupart de ceux qui vivent près de la ligne de front n'ont reçu quasiment aucune aide ces derniers mois. La situation en Ukraine est terrible et elle est exacerbée par les attaques russes contre les infrastructures civiles."

Alors que les frappes russes entraînent des coupures d’eau et d’électricité, de nombreux Ukrainiens n’auront pas d’autre choix que de quitter leur pays cet hiver, pour survivre.

"L'Europe doit se préparer à accueillir des centaines de milliers de nouveaux réfugiés cet hiver, estime Jan Egeland. De la Norvège au nord, aux pays du sud de l'Europe, il y aura des dizaines de milliers de nouvelles personnes qui arriveront. Mais la plupart des réfugiés, bien sûr, se dirigeront vers la Pologne, la Hongrie, la Roumanie et la Moldavie."

L’organisation humanitaire demande également un accès sécurisé aux zones de guerre pour venir en aide aux personnes âgées restées sur place, par volonté ou par contrainte.