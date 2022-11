35 sites mythiques du cinéma classés par l'Académie du cinéma européen

La European Film Academy (Académie du cinéma européen) met en avant 35 lieux en Europe représentant le "Trésor de la culture cinématographique européenne".

La fontaine de Trevi de Rome, la librairie de Notting Hill à Londres, les studios Babelsberg à Berlin, le Old Royal Naval College de Greenwich mais aussi l'Institut Lumière à Lyon, le musée Bergman sur l'île de Faro ou les escaliers d'Odessa...

Au total, 35 musées, monuments, mais aussi lieux ou paysages que l'European Film Academy a repéré comme appartenant à la mémoire cinématographique européenne.

Fontaine de Trevi, lieu du tournage de "La Dolce Vità" de Federico Fellini European Film Academy

Nous avons reçu le directeur de la European Film Academy, Matthijs Wouter Knoll.

Il nous explique que la "European Film Academy a décidé d'honorer ces lieux et de leur accorder un statut spécial, comme c'est le cas dans de nombreux pays lorsque l'on parle de patrimoine. Nous devions faire de même pour l'histoire du cinéma européen, l'une des plus anciennes histoires (du cinéma) du monde. Les gens s'intéressent beaucoup aux classiques, et les montrer, montrer les endroits où ils ont été réalisés, où les gens ont des souvenirs est une partie importante du travail que nous pouvons faire, pour élargir le public qui s'intéresse au cinéma en Europe".

La liste des "Trésors de la culture cinématographique européenne" s'allonge chaque année...

Parmi les 35 sites actuels, le Studio Babelsberg, fondé en 1912 et toujours l'un des plus attractifs au monde pour les grosses productions, et, bien sûr, berceau du cinéma allemand.

En Andalousie, la Plaza de España à Séville vient d'être répertoriée comme ayant servi de décor à divers chefs-d'œuvre de la Guerre des étoiles, au Dictateur ou de Lawrence d'Arabie...

Enfin, les Plages de Sète dans le sud de la France, décor de plus de cent films, et notamment ceux de l'inoubliable Agnès Varda, qui fut l'une des plus grandes ambassadrices de Sète... et du cinéma.