Cristiano Ronaldo, l'un des plus grands footballeurs de sa génération, a dévoilé ce lundi sa dernière statue de cire au plus grand musée de cire du monde, Madame Tussauds New York.

Quelques jours avant la Coupe du monde, Ronaldo est devenu le premier athlète à "conquérir Times Square", un exploit dont l'exclusivité a été honorée par une statue de cire chez Madame Tussauds. Ce moment épique a capté l'attention d'une foule enthousiaste alors que Ronaldo a adressé un message personnel à ses fans, relayé par la marque de promotion touristique de son pays natal, Visit Portugal, sur plusieurs jumbotrons au cœur de New York.

Le Président de Visit Portugal, Luis Araújo, a indiqué que "le soutien apporté à cet événement reflète l'engagement envers un marché en pleine croissance et la conviction que le Portugal est de plus en plus proche des États-Unis et offre de nombreuses raisons de constituer une destination de choix pour les Américains".

Visit Portugal a élaboré un programme solide pour promouvoir la destination sur le marché nord-américain en s'associant à l'événement de lancement de la statue de cire de Cristiano Ronaldo à Madame Tussauds New York. Après la découverte de la statue de cire, Visit Portugal a présenté sur chacun des jumbotrons ce que le pays a de mieux à offrir, de son peuple et de son patrimoine naturel et historique à un message du Portugal au monde sur l'importance de "voyager mieux".