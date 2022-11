no comment

Des centaines d'employés ont manifesté mercredi leur colère en Chine contre leurs conditions de vie dans la plus grande usine d'iPhone au monde soumise à de fortes restrictions anti-Covid.

L'usine se trouve à Zhengzhou, capitale de la province du Henan (centre). Il s'agit d'un immense site industriel, surnommé "iPhone city", qui emploie généralement quelque 200 000 personnes, dont la plupart résident sur place dans des dortoirs. Confrontée depuis octobre à une hausse de cas de coronavirus, elle est confinée.

La Chine poursuit inlassablement une politique sanitaire zéro Covid, qui implique de stricts confinements, des quarantaines pour les personnes testées positives et des tests PCR quasi-quotidiens, suscitant une grogne croissante de la population.

Les étudiants et les ouvriers sont parfois confinés de nombreuses semaines consécutives dans les campus ou les sites de production, sans la possibilité de se déplacer librement.

Des images des manifestations, diffusées sur les réseaux sociaux Twitter et Weibo et vérifiées par l'AFP, montrent une foule de travailleurs défilant dans une rue. Certains font face à des personnes en combinaisons blanches de protection intégrale et à la police anti-émeute.

