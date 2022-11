no comment

Un garçon de six ans a été extrait vivant des décombres deux jours après un séisme qui a fait au moins 271 morts, 40 disparus et plus de 2 000 blessés en Indonésie.

Le sauvetage a été filmé mercredi soir et a relancé les espoirs de sortir d'autres survivants des ruines provoquées par le tremblement de terre qui a ébranlé lundi les environs de la ville de Cianjur, à l'Ouest de l'île indonésienne de Java.

Une vidéo filmée par smartphone montre les secouristes sortir indemne des décombres le garçon, resté sans eau et nourriture pendant deux jours. Il a été retrouvé à côté du corps sans vie de sa grand-mère, sauvé grâce à un mur qui a résisté aux secousses.

Plus d'un tiers des victimes de ce séisme sont des enfants, qui étaient à l'école ou à la maison quand le séisme est survenu, selon les données de l'agence de gestion des catastrophes (BNPB).

Mais le temps est compté pour trouver d'autres survivants alors que la pluie et les répliques du séismes ralentissent les recherches.