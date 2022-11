LE JAPON DURABLE | Les hébergements se mettent au vert pour séduire de nouveaux touristes

Le « contenu partenaire » est un contenu payé et contrôlé par l'annonceur. Ce contenu est produit par les départements commerciaux et n'implique pas la rédaction ou les journalistes d'Euronews. Le partenaire financier a le contrôle des sujets, du contenu et détient l'approbation finale en lien avec le département production commerciale d'Euronews.

Cet article est disponible en anglais et en allemand.

Le Japon est « la » destination idéale des touristes modernes en quête de nature qui veulent découvrir les coutumes locales sans laisser une grosse empreinte carbone derrière eux.

Après tout, le respect de la nature fait partie des principes de base au pays du Soleil levant. En effet, la diversité naturelle de ce dernier a toujours inspiré sa culture haute en couleur : de ses diverses croyances à ses célèbres arts et artisanats en passant par la magie de ses traditions théâtrales et sa riche gastronomie.

À ces globe-trotters qui sont nombreux à vouloir contribuer à l’économie locale de leur destination, le Japon offre des raisons supplémentaires de venir : là-bas, vous pouvez profiter d’expériences authentiques en harmonie avec des traditions — et des modes de vie — qui se transmettent de génération en génération.

UNE OFFRE EXHAUSTIVE

Île-nation à la culture millénaire, le Japon s’étend sur plus de 3 000 kilomètres, englobant la préfecture subarctique d’Hokkaidō au Nord et la préfecture subtropicale d’Okinawa au Sud.

Une géographie aussi diverse est une véritable bénédiction, avec ses vastes massifs forestiers, son réseau de cours d’eau, rivières et lacs aux eaux calmes, ses volcans bouillonnants, ses pluies généreuses et rafraîchissantes, ses quatre saisons bien distinctes et sa biodiversité riche en faune et en flore.

En toute logique, cet héritage naturel à part se retrouve dans la culture japonaise, inspirant des us et coutumes transmis d’une génération à l’autre : à l’instar du nō, une forme de théâtre traditionnel, de la Shōjin ryōri, la cuisine végétarienne des moines bouddhistes, et du satoyama, un art de vivre à la campagne en osmose avec la nature.

QUAND NATURE ET CULTURE NE FONT PLUS QU’UN

La fusion entre nature et culture est perceptible dès que l'on pose le pied au Japon, tant dans les zones rurales sauvages et reculées que dans les villes et les mégalopoles aux décors urbains dynamiques. Pour beaucoup, la quête d’un hébergement respectueux de l’environnement est devenue « la » raison d’être de leur venue.

Le GOOD NATURE HOTEL propose ainsi des séjours et des expériences éco-responsables en plein cœur de Kyoto, considérée comme un des berceaux de la culture japonaise. Hôtel tendance, le GOOD NATURE HOTEL est une oasis dans la ville où les visiteurs viennent se ressourcer à la fois le corps et l’esprit.

Dédié au bien-être, cet établissement entend naturellement préserver les traditions locales et l’environnement avec, par exemple, des séances de yoga et de méditation en collaboration avec le temple bouddhiste Ryosokuin du quartier historique de Gion, à moins de 10 minutes à pied.

© GOOD NATURE HOTEL KYOTO

Figurent également au tableau des activités des promenades tonifiantes au cœur de la nature luxuriante de Kyoto, notamment le long de la rivière Kamo, dont les berges sont aussi prisées des habitants que des touristes, et des ateliers de découverte des traditions ancestrales, comme la célèbre cérémonie du thé.

PLACE À LA NATURE

Et ce n’est pas tout. De par sa conception, le GOOD NATURE HOTEL s’inscrit parfaitement dans une démarche de développement durable. L’hôtel s’est engagé à réduire ses déchets, notamment les plastiques, tout en mettant à l’honneur les produits d'origine locale : en effet, le menu de son restaurant s’inspire des légumes de saison de la préfecture de Kyoto.

© GOOD NATURE HOTEL KYOTO

Le GOOD NATURE HOTEL a choisi d’orner ses murs de jardins verticaux, de faire pousser des plantes directement dans ses pièces et d’utiliser largement le bois et la pierre pour ses motifs décoratifs, sans oublier un vaste espace d’exposition ouvert, naturellement baigné de lumière.

Sans surprise, cet hôtel a obtenu la certification WELL Or en 2020 pour la conception de son bâtiment : ce label, le premier de ce type décerné à un hôtel, certifie que le bâtiment contribue au bien-être de ses visiteurs tout en respectant des normes environnementales très strictes.

POURQUOI PAS WHY

À deux heures de bus de Tokushima sur l’île de Shikoku, Kamikatsu est en quelque sorte un passage obligé pour les visiteurs en quête d’un hébergement vertueux et désireux de limiter au maximum leur empreinte carbone.

© Transit General Office Inc. SATOSHI MATSUO

L’HOTEL WHY est un hôtel zéro déchet implanté sur le site du Kamikatsu Zero Waste Center, un complexe dédié au recyclage au cœur de la ville. Ce dernier fait la part belle à l’interaction, s’appuyant sur les 17 années d’expérience de Kamikatsu en matière de développement durable.

Les visiteurs peuvent participer au recyclage sur place pendant toute la durée de leur séjour. À leur arrivée, ils peuvent s’informer sur la démarche zéro déchet de la municipalité – qui préfère valoriser les déchets plutôt que simplement les réduire – et aider les habitants à faire le tri selon pas moins de 45 catégories.

COMMUN ACCORD

L’harmonie entre l’HOTEL WHY, le Kamikatsu Zero Waste Center et les alentours de la ville de Kamikatsu va au-delà de ce que l’on pourrait penser à première vue : l’intérieur moderne de l’hôtel, par exemple, comprend des pièces meublées avec des matériaux recyclés par le centre adjacent.

En outre, les visiteurs peuvent profiter de la vue majestueuse depuis l’établissement, perché à quelque 700 mètres au-dessus du niveau de la mer et niché au creux d'une forêt luxuriante. Sinon, les plus aventureux opteront pour un programme intensif en plein air comprenant randonnée, pêche et canoë.

En proposant à ses visiteurs de participer à la démarche zéro déchet de la ville et de côtoyer les résidents locaux afin de préserver leur environnement naturel, il n’est pas étonnant que l’HOTEL WHY se soit hissé au sixième rang du classement Lonely Planet’s Best in Travel en 2022.

AIDER, PARTICIPER, PRÉSERVER

Le GOOD NATURE HOTEL et l’HOTEL WHY sont deux sites parmi tant d’autres au Japon où les touristes éco-responsables peuvent se détendre, bénéficier d’une démarche durable, se lier aux habitants, participer à la vie locale et préserver la nature... tout en vivant une expérience inoubliable.

Pour de plus amples informations sur le tourisme durable au Japon, lisez ici.