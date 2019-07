Courir avec sa femme sur le dos : une tradition en Finlande !

C'est une tradition, un sport populaire en Finlande. La course d'obstacles avec sa femme sur le dos ! 253,5 mètres à parcourir. Sauts de haies, courses dans l'eau, dans le sable... le but du jeu est simple : courir le plus vite possible sans faire tomber sa chère et tendre.

Le petit village de Sonkarjarvi à 400 km d'Helsinki organise cette course chaque année pour le plus grand plaisir des participants et des spectateurs venus nombreux.