Espagne : déjà cinq blessés aux fêtes de la San Fermin

Ce dimanche, cinq personnes ont été blessées - dont deux Américains et un Espagnol encornés -, lors du premier lâcher de taureaux des courses de la San Fermin à Pampelune en Navarre (nord de l'Espagne). Durant une semaine, chaque matin des centaines de "mozos" (jeunes) en chemise et pantalon blancs avec foulard et ceinture rouges tentent de s'approcher le plus possible des six taureaux de combat - encadrés de six boeufs accompagnateurs -, lors du parcours qui s'achève dans les arènes de la ville où ils sont mis à mort dans l'après-midi par les grands noms de la tauromachie. Ces courses, ou "encierros", font chaque année plusieurs victimes. 16 coureurs ont trouvé la mort à Pampelune depuis 1910, dont le dernier en 2009. L'année dernière, 42 participants avaient été blessés, dont deux encornés.