Plus de 25 000 personnes ont été évacuées et sauvées des zones inondables depuis le début de la saison des pluies en raison des inondations. Le gouvernement a annoncé que ces évacuations avaient été effectuées entre le 26 mai et le 8 juillet dernier. Au total, 1,63 million de personnes ont été victimes des intempéries dans sept régions du pays. Les pompiers des provinces les plus durement touchées ont engagé 1 691 actions de recherche et sauvetage.