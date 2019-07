Les révélations d'un ancien juge limogé en Turquie

L'ancien juge turc Ramazan Faruk Güzel revient sur son limogeage en 2015, quelques mois seulement avant la tentative de coup d'Etat.

Ramazan Faruk Güzel était juge à Diyarbakır en Turquie. Il a été limogé en 2015 à la suite de deux décisions d'acquittement. L'une concernait la journaliste néerlandaise Frederike Geerdink (accusée de propagande terroriste) et l'autre, le président de l'Association du barreau de Diyarbakir, Tahir Elci (avocat) qui été tué par balle par la police lors d'une conférence de presse deux mois et demi après son acquittement.

"Il avait porté les violations des droits de l'homme perpétrées contre le peuple kurde et d'autres personnes devant la Cour européenne des droits de l'homme. La Turquie a été condamnée à de nombreuses reprises. Il s'est rendu devant la justice pour des affaires telles que l'incendie de villages et de maisons, l'enlèvement de personnes, des disparus et l’indemnisation des dommages causés aux monuments historiques de la région", explique Ramazan Faruk Güzel, ancien juge turc.

Plus de 4600 juges et procureurs limogés ou emprisonnés

Quelques mois plus tard, le 15 juillet 2016, la tentative de coup d'État a eu lieu à Istanbul. Une partie de la population est allée dans la rue à l'appel du président Erdogan. Environ 250 personnes ont été tuées. Le gouvernement Erdogan a suspendu ou révoqué plus de 150 000 juges, enseignants, policiers et fonctionnaires depuis le 15 juillet. Plus de 4600 juges et procureurs ont été limogés ou emprisonnés. Certains d'entre eux ont fui le pays.

"J’étais la cible des journaux proches du gouvernement. Les juges pris pour cible étaient souvent tués. C’était une action classique. C’est pourquoi j’ai décidé avec ma famille de quitter le pays. Je crois que j’ai accompli ma dernière mission en Turquie. Maintenant, je me sens libre", témoigne l'ancien juge turc.

Ramazan Güzel a perdu son emploi le même jour que celui où il a acquitté la journaliste néerlandaise Frederike Geerdink. Celle-ci a été déportée hors du pays. Elle a déclaré à Euronews: «Il n'y a pas de système judiciaire indépendant en Turquie et il n'y en a jamais eu. Le pouvoir judiciaire ne travaille que pour un seul objectif : la protection de l'État. J'étais contrainte à me taire. "