La course à l'escargot, ou l'éloge de la lenteur

La course caritative la plus lente d'Angleterre a eu lieu ce samedi à Congham, dans l'est du pays. 215 gastéropodes super entraînés prêts à en découdre ont pris le départ. Sammy, le grand vainqueur de l'édition 2019, a parcouru les 33 centimètres réglementaires en 2 minutes et 38 secondes. Un temps tout à fait honorable, mais pas de quoi détrôner Archie, le champion du monde en titre, et ce, depuis 1995 et son incroyable chrono de 2 minutes. Un record homologué par le Guinness Book.