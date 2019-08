Le circuit de Five Oaks ou les 24 heures du Mans de la tondeuse à gazon

Oubliez Wimbledon et la Premiere League, le gazon le plus intéressant d'Angleterre se trouve à Five Oaks. Tous les ans, cette ville du West Sussex organise la course d'endurance de l'année : une compétition en tracteurs-tondeuses, une discipline des sports mécaniques de plus en plus répandue.

Le principe : 48 équipes sur la grille de départ, 12 heures, un seul circuit. Une partie de la compétition a donc lieu la nuit, de quoi accentuer la fatigue mentale et physique des coureurs, qui testent leur endurance sur le chemin cabossé délimité par les organisateurs.

Comme en Formule 1, comme en moto GP, comme en rallye, les incidents techniques sont fréquents. Mais cette année, la majorité des tondeurs est allée au bout de la course.

Sur la ligne d'arrivée, Best Western emporte la mise au terme de 384 tours, malgré les efforts des champions en titre, les Lux Pussies - finalement victimes d'une panne moteur.