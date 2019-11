Les chameaux, stars de la foire en plein milieu du désert indien

Plus de No Comment

Comme chaque année, la plus grande foire aux chameaux d’Asie a attiré des milliers de touristes du monde entier. Pour son dernier jour, mardi 12 novembre, les participants se sont adonnés à une variété d’activités : lutte entre touristes et locaux, cascades de feu tandis que danses et musiques traditionnelles rythmaient cette dernière journée.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.