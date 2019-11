Un homme manque d'être lynché par les manifestants à Hong Kong

Plus de No Comment

Les habitants de Hong Kong ont subi jeudi une quatrième journée de circulation bloquée et de perturbations dans les transports en commun, les manifestants ayant fait fermer certaines des principales routes et réseaux ferroviaires.

Certains des manifestants ont tenté de le séparer de la foule, et il s'est finalement réfugié dans une banque à proximité lorsqu'un secouriste est arrivé et l'a examiné.

