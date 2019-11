L'Espagne sous la neige

Le blizzard a balayé le nord de l'Espagne et la pluie a inondé les routes et les maisons ce vendredi 15 novembre. Jamais en dix ans une telle accumulation de neige n'avait été observée sur l'autoroute entre les région des Asturies et de Léon. Certaines zones des Asturies ont été frappées par des inondations et de fortes précipitations sont prévues ce week-end partout en Espagne.