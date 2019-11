La police irakienne intervient violemment sur la place Tahrir, à Bagdad

Plus de No Comment

Les forces de sécurité irakienne ont tué deux manifestants et en ont blessé 35 autres à Bagdad jeudi alors que des milliers d'Irakiens poursuivaient une vague de manifestations anti-gouvernementales. Les forces de sécurité ont utilisé des balles réelles, des balles en caoutchouc et des grenades lacrymogènes pour tenter de disperser des centaines de manifestants rassemblés près de la place Tahrir.

