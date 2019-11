Violences envers les femmes : la Hongrie, un pays pas si exemplaire

« La lutte contre les violences faites aux femmes est un métier à part entière, or les gens qui travaillent dans ce domaine ne sont pas formés, souligne Judit Wirth. On en voit les conséquences au quotidien. »

L'affaire Erika Renner en dit long sur l'indulgence du système à l'égard des hommes violents. Cette femme a été droguée et mutilée génitalement par son ex-amant. La procédure a duré six ans et les charges auraient été abandonnées si elle n'avait pas fait appel. L'homme, un politique proche du parti au pouvoir, a finalement été condamné, mais elle dit déplorer un manque d'empathie total envers les victimes.

