Une tour emblématique de Johannesburg démolie

Plus de No Comment

"Il s'agit du deuxième plus grand bâtiment à avoir jamais été démoli dans la ville, l'immeuble le plus haut mesurait 114 mètres", a déclaré Tasneem Motara, membre du Conseil exécutif pour le développement des infrastructures et de l'immobilier du Gauteng.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.