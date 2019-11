Après le vin, les noix à la fête

Plus de No Comment

Après le Beaujolais Nouveau, c'est au tour des noix. Chaque année, dans le village de Vatilieu en Isère, les agriculteurs rencontrent les habitants de la région pour ouvrir ensemble ces fruits. La collecte a diminué de 30 % par rapport aux années précédentes ; en cause le nombre d'agriculteurs qui ne cesse de baisser et des conditions métrologiques compliquées.

