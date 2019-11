En Chine, des bulles de méthane gelées causées par le froid

D'étonnantes bulles de méthane gelées sont apparues dans la ville la plus septentrionale de la Chine, Mohe, attirant visiteurs et photographes. Lundi, la température est tombée à moins 35 degrés rendant le lac Lianhua complètement gelé. Ce phénomène n'apparaît que dans les régions froides et est causé par des matières organiques mortes. Les micro-organismes décomposent ces matières organiques, libérant du méthane et formant ainsi ces bulles.