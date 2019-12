No comment : le Premier ministre maltais visé par des jets d’œufs

Plus de No Comment

Le Premier ministre maltais Joseph Muscat, soupçonné d’ingérences dans l’enquête sur le meurtre de la journaliste Daphne Caruana Galizia, quittera ses fonctions le 12 janvier. Il est soupçonné par l'opposition et la famille de la journaliste d'être intervenu pour protéger son chef de cabinet Keith Schembri mis en cause dans l'affaire. Il a été visé par des jets d’œufs ce mardi 3 décembre, à La Valette.

