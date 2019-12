COP 25 : vers un échec des négociations ?

Dans le collimateur des défenseurs du climat, outre les Etats-Unis qui sortiront de l'Accord de Paris en novembre 2020, se trouvent la Chine et l'Inde, qui insistent, avant d'évoquer leurs propres engagements révisés, sur la responsabilité des pays développés à faire plus et à respecter leur promesse d'aides financières aux pays en développement.

Or "une poignée de pays bruyants a détourné le processus et pris le reste de la planète en otage", a estimé Jamie Henn, de l'ONG 350.org.

"La présidence chilienne a une tâche: protéger l'intégrité de l'accord de Paris et ne pas permettre qu'il soit déchiqueté par le cynisme et la cupidité", a déclaré la patronne de Greenpeace, Jennifer Morgan.

Samedi soir, plus de 24 heures après la fin prévue des négociations, les positions restaient éloignées sur plusieurs sujets clés, et les négociations se sont une nouvelle fois prolongées dans la nuit.

Échec qui devient de plus en plus plausible avec les rejets multiples des propositions de texte de la présidence chilienne. Entre le fonctionnement des marchés carbone internationaux ou la réduction des émission de gaz à effet de serre, les positions semblent figées.

