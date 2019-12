Le typhon Phanfone balaye les Philippines

Plus de No Comment

Bien que moins puissant, Phanfone suit la même trajectoire que le typhon Haiyan, le plus dévastateur enregistré dans le pays, qui avait fait plus de 7.300 morts et disparus en 2013, frappant particulièrement la ville de Tacloban.

Plus de 16.000 personnes ont trouvé refuge dans des écoles, des gymnases et des bâtiments publics où elles ont passé la nuit de mardi à mercredi, ont indiqué des responsables de la défense civile.

Le typhon Phanfone a frappé mercredi le centre des Philippines, détruisant des maisons et inondant des villages, et forçant des dizaines de milliers de personnes à passer Noël, dans ce pays à très grande majorité catholique, dans des abris ou bloqués loin de chez eux.

