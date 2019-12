Pas de trêve de Noël pour les pompiers australiens

Dans le sud de l'Australie, les pompiers ont continué leur combat contre les feux de brousse en ce jour de Noël.

A Gumeracha, près d'Adélaïde (South Australia), des membres de l'Armée du Salut et des bénévoles leur ont toutefois préparé un repas de Noël, avant qu'ils ne repartent pour combattre les incendies. "Ce sera une occasion pour nous de les aider à se rappeler que c'est le jour de Noël, " a déclaré Alan Steven de l'Armée du Salut.

Dans cette région, les incendies ont fait une victime, et ont détruit plusieurs centaines de bâtiments et d'habitations. Les pompiers ont pu bénéficier d'un temps plus clément ce mercredi, espérant ainsi pouvoir maîtriser l'incendie de 25 000 hectares, avant le retour de la chaleur et du vent ce week-end.