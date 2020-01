La 5G, une technologie qui va révolutionner la chirurgie mondiale

Le nombre de connexions 5G représentera 15 % de l'industrie mondiale des communications mobiles d'ici 2025, 30 % des connexions sur des marchés tels que la Chine et l'Europe, et environ la moitié du total aux États-Unis. Pour le reste du monde, l'accès à cette nouelle technologie pourrait prendre bien plus de temps.

Avec un simple boîtier plug-and-play, les principaux leaders de la chirurgie peuvent observer les procédures et interagir avec l'équipe chirurgicale et donner des instructions pour réduire le risque de complications.

"Vous pouvez allez opérer de Barcelone au Maroc, je peux déplacer mes instruments d'un endroit à un autre. C'est l'idéal, mais c'est probablement limité à quelques patients pour le moment. Avec le système 5G que nous proposons, c'est comme un simple coup de téléphone. Vous pouvez utiliser votre portable, vous dessinez avec un crayon ou votre doigt et vous dites, ok, voilà ce qu'il faut faire."

