Le traditionnel plongeon du Nouvel an dans le Tibre à Rome en images

La première plongée a eu lieu en 1946... Maurizio Palmulli, 68 ans, a fait sa 32ème plongée dans le Tibre mercredi. Pour Marco Fois, 56 ans, c'est la troisième année qu'il participe à la plongée dans le Tibre : il explique que les 15 mètres du pont jusqu'à l'eau sont un peu plus élevés par rapport à la hauteur à laquelle il est habitué, alors il a essayé de "faire le moins d'erreurs possible".

