Tour d'Europe des feux d'artifice pour accueillir la nouvelle année

Plus de No Comment

Des dizaines de milliers de fêtards se sont rendus à la porte de Brandebourg à Berlin pour les plus grandes célébrations du Nouvel An en Allemagne.

Les habitants et les touristes se sont réunis sur la place de la mairie de Copenhague pour accueillir la nouvelle décennie et profiter de la soirée festive.

