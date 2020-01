Des migrants secourus au large de la Libye et de Malte.

Plus de No Comment

119 personnes, dont 50 mineurs, ont été sauvés jeudi et vendredi en mer Méditerranée par le navire Sea Watch 3. L'ONG a effectué trois missions de sauvetage distinctes, dont deux dans les eaux libyennes et une au large de Malte. Les migrants tentaient de fuir la Libye, touchée par le conflit entre les forces du Maréchal Haftar et le gouvernement d'union nationale de Fayez el-Sarraj, reconnu par l'ONU.

