Le monde du tatouage tourné vers Rio de Janeiro

Tatoueurs et amateurs se sont réunis à Rio de Janeiro, au Brésil, pour assister à la Rio Tattoo Week. Pendant tout le week-end, plus d'un millier d'artistes ont présenté au public les différences facettes du tatouage. En plus du traditionnel concours "Miss Tattoo", le concours "Tattoo Master" a été organisé, une première à Rio de Janeiro.

