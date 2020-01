Comme chaque année dans le métro, New York et Prague se sont déshabillés. Aux Etats-Unis, la 19e édition de l'événement "No Pants Subway Ride" a de nouveau rencontré un franc succès. Le but, faire regarder les autres passagers. En République Tchèque, quelque 35 passagers ont retiré leurs pantalons pour la 20e année consécutive. Des cavaliers sans pantalon ont également fait leur apparition dans d'autres villes du monde, dont Londres.