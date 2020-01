Plus de No Comment

Déambulant derrière plusieurs camions sirènes hurlantes, 800 pompiers professionnels et volontaires, selon la police, "un millier" selon les organisateurs, ont défilé, sans casque et vêtus de leur veste d'intervention jaune et noire, applaudis par moment par des passants.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.