L'état d'urgence a été décrété à la suite de violentes tempêtes de neige dans la région de Saint-Jean à Terre-Neuve au Canada. Les véhicules ont reçu l'ordre de ne pas circuler et la population a été invitée à rester confinée. Les médias locaux ont signalé des chutes de neige à hauteur de poitrine et des avalanches. Un résident de Saint-Jean a filmé l'accumulation de la neige à l'extérieur de sa maison ce samedi 18 janvier. Des images impressionnantes.

