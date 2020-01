Plus de No Comment

Des musiciens et des chanteurs de l'Opéra de Paris ont organisé un concert en plein air devant l'opéra Garnier pour protester contre une réforme des retraites visant à mettre fin à leur régime spécial de retraite. Les membres de l'orchestre et les chanteurs ont interprété des airs de Verdi et Bizet pendant une demi-heure, avant de terminer par la Marseillaise.

