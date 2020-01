Plus de No Comment

L'Espagne est confrontée, depuis ce week-end, à la tempête Gloria : des vents atteignant 130 km/h, des vagues de sept mètres et de fortes chutes de neige. Quatre personnes sont décédées, les ports de Valence et de Gandia ont été fermés, tout comme l'aéroport d'Alicante-Elche. Une trentaine de provinces ont été placées en alerte rouge ou orange.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.