Le phénomène s'était ensuite arrêté en raison du déploiement de militaires aux frontières sud et nord du Mexique, sous la pression de Washington. Entre mai et septembre 2019, le Mexique a ainsi réduit de 56% le flux vers les États-Unis.

Les migrants, en majorité originaires du Honduras , souhaitent traverser le Mexique pour gagner les Etats-Unis et fuir la violence et la pauvreté qui sévissent dans leurs pays.

