Hudson, l'ours polaire, a reçu un arbre décoré de poissons et de divers légumes frais, dont une tête de laitue. Whirl, le tigre, a lui joué avec un sapin orné de morceaux de viande. Les rennes et les bisons ont profité de l'occasion pour frotter leur bois et cornes contre les conifères.

