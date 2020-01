À Melbourne, les "non indigènes" invités à dédommager les méfaits de la colonisation

De plus en plus d'Australiens réclament un changement de la date de la fête nationale, par respect pour les peuples autochtones. Cette année, les Australiens non indigènes ont été invités, à Melbourne, à offrir des réparations sous la forme d'un don à la campagne "Pay the rent". Ce qui est appelé "Jour de l'Australie" est considéré par les indigènes comme le "Jour de l'invasion", début de la colonisation britannique sur le continent. La date est célébrée comme fête nationale seulement depuis 1994.