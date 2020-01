Schwarzenegger fait la fête à Kitzbühel, au Tyrol autrichien

Plus de No Comment

A l'occasion de la course du Hahnenkamm comptant pour la Coupe du Monde de ski alpin messieurs, la station autrichienne de Kitzbühl a organisé une grande fête. Plusieurs célébrités dont l'acteur et homme politique Arnold Schwarzenegger s'y sont joint, à l'hôtel de luxe Stanglwirt. Ils ont pu déguster quelques unes des 3000 saucisses blanches cuisinées pour la soirée. La plupart des invités viennent d'Allemagne mais sont habillés en tenues traditionnelles du Tyrol.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.