A la lueur des bougies, les survivants du camp d'Auschwitz-Birkenau ont continué de rendre hommage à ceux qui sont tombés dans ce camp de la mort. A l'occasion du 75e anniversaire de sa libération, plus de 200 survivants sont retournés sur les lieux où ils ont perdu leurs familles, leurs amis. Ils ont aussi mis en garde contre la montée inquiétante de l'antisémitisme et de la haine dans le monde.

