Plus de No Comment

Une peinture murale en hommage à la légende du basket-ball Kobe Bryant et à sa fille de 13 ans Gianna est apparue à Los Angeles, quelques heures après qu'ils aient été tués dans un accident d'hélicoptère dans le sud de la Californie dimanche. La fresque est située à l'angle de la rue Pickford et de l'avenue Vineyard et représente leurs deux visages à côté desquels la phrase : "Kobe & Gigi Forever, daddy's girl".

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.