Plus de 200 survivants du camp de la mort d'Auschwitz-Birkenau se sont réunis, lundi, pour commémorer les 75 ans de la libération du camp. Cérémonie de dépôt de couronnes, témoignages de ces survivants, un bel hommage a été rendu au 1.1 million de personnes, principalement des Juifs, des Polonais, des Roms et des prisonniers de guerre, tué dans ce camp entre 1940 et 1945.

