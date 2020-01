Plus de No Comment

Des représentants de l'opposition en Inde, emmenés par Sonia Gandhi, on protesté devant le Parlement de New Delhi contre le projet de loi controversé sur la citoyenneté, dénoncé comme discriminatoire envers les musulmans.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.