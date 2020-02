Le carillon de Mafra résonne à nouveau

no comment

Au Portugal, le carillon le plus extraordinaire du monde sonne à nouveau après près de 20 ans de silence.

Les 98 cloches de la basilique de Mafra ont sonné dimanche après près de 20 ans de silence et un an et demi de rénovation.

La basilique est située dans le palais national de Mafra, un des anciens palais de la monarchie portugaise, elle a été érigée au XVIIIe siècle par le roi Dom João V.

Les carillons n'avaient plus retenti depuis le 11 septembre 2001 dans ce vaste bâtiment de marbre situé à 25 km au nord de Lisbonne.

Parmi les plus imposants au monde, les carillons contiennent un total de 98 cloches pesant entre 15 kg et plus de neuf tonnes.