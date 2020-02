Rijeka, capitale européenne de la culture 2020, vous salue

Plus de No Comment

Rijeka (qui signifie "rivière" en croate) a été nommée d'après le fleuve qui se jette dans la mer Adriatique. Située dans le nord de l'Adriatique, plus précisément dans la baie de Kvarner, Rijeka se trouve à environ 90 minutes de route de la capitale croate Zagreb et de Trieste en Italie, et à environ deux heures de route de la capitale slovène Ljubljana.

