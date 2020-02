En Corse, le combat des pompiers contre les flammes

Plus de No Comment

Quatre avions bombardiers d'eau et 120 pompiers venus du continent prêtent main forte aux 200 pompiers et spécialistes déjà à pied d'oeuvre.

Le feu, qui n'a pas fait de victimes, s'est déclenché mardi matin sur la commune de Quenza (Corse-du-Sud) et s'est rapidement étendu dans une forêt et une vallée avoisinantes en raison de vents violents.

