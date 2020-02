Trois astronautes de retour sur la terre ferme après avoir séjourné dans l'ISS

Plus de No Comment

La capsule Soyouz, avec à son bord Christina Koch et ses collègues, Luca Parmitano de l'Agence spatiale européenne et le cosmonaute russe Alexandre Skvortsov, a atterri dans les steppes du Kazakhstan, en Asie centrale, à l'issue d'un vol d'environ trois heures et demie.

L'astronaute américaine Christina Koch est revenue « heureuse » sur Terre jeudi, après avoir passé près d'un an à bord de la Station spatiale internationale (ISS) et battu le record féminin du temps passé dans l'espace.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.